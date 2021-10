Göteborg (Suède) (AFP). Volvo Ocean Race: la 3e fois était la bonne pour Ian Walker!

La troisième fois a été la bonne! Pour sa troisième participation à la Volvo Ocean Race, le Britannique Ian Walker a fait honneur à son statut de favori en remportant lundi à Göteborg (Suède) la 12e édition du marathon océanique de neuf mois. Walker, 45 ans, avait fini deux fois 5e de cette course, la plus prestigieuse épreuve de voile après la Coupe de l'America: comme skipper de Green Dragon en 2008-2009, puis d'un premier Abu Dhabi Ocean Racing en 2011-2012. Il avait auparavant brillé en voile olympique décrochant l'argent en 470 en 1996 (avec John Merricks), puis en Star en 2000 (avec Mark Covell). Cette fois-ci, Azzam était le grand favori, avant même le départ d'Alicante (Espagne) le 11 octobre. Quelque 40.000 milles (environ 74.000 km) plus tard, Walker, premier Britannique à remporter la course, a succédé au Français Franck Cammas, vainqueur en 2012 avec Groupama 4. Belle revanche sur la précédente édition, au cours de laquelle Walker avait été accablés par les problèmes (démâtage dans la première étape, problèmes structurels dans la cinquième). Azzam ("détermination", en arabe) avait mathématiquement course gagnée depuis l'arrivée de la 8e étape à Lorient (Morbihan). Son avance était telle au classement général qu'il ne pouvait plus être rattrapé, sauf abandon, avarie majeure ou avalanche de pénalités. Il n'a toutefois été déclaré vainqueur qu'une fois franchie la ligne d'arrivée, placée à l'embouchure du fleuve Göta älv. Azzam a pris la 5e place de la 9e et dernière étape, partie mardi de Lorient (Morbihan) et remportée lundi à 12h26 heure locale et française (10h26 GMT) par le voilier américano-turc Alvimedica, skippé par le jeune (30 ans) Charlie Enright, peut-être la révélation de cette course. - Dongfeng 3e au général - Pour bâtir son succès, Walker avait réuni un équipage expérimenté, totalisant 29 participations à la "Volvo". Vainqueur de deux étapes (1re et 5e), très régulier, Azzam a aussi échappé aux pénalités qui ont frappé plusieurs de ses concurrents: Dongfeng (CHN/Charles Caudrelier), Mapfre (ESP/Iker Martinez) et SCA (SWE/Samantha Davies). La recette du succès, selon Walker? "Constituer un équipage solide, éviter les avaries, être malin et faire marcher le bateau le plus vite possible". Elémentaire, mon cher Watson "C'est un grand jour", a déclaré Walker à l'arrivée, visiblement très ému. "Nous avons du nous battre contre une opposition vraiment solide, d'abord contre Dongfeng puis contre Brunel. La flotte était très compétitive. C'est vraiment spécial. Nous avons gagné quelque chose que personne ne pourra jamais nous retirer." Le Britannique restera dans l'histoire de la course au large comme le premier skipper à avoir remporté la première "Volvo" disputée en monotypes, les VOR65, des monocoques de 20 m, rigoureusement similaires et dessinés par le cabinet Farr Yacht Design. Brunel, skippé par l'expérimenté Bouwe Bekking (7e participation à la course!), a pris la 2e place du classement général, devant Mapfre. La bataille pour la 2e place de l'étape a été féroce entre Brunel, Dongfeng et Mapfre jusqu'à la ligne d'arrivée, dans une très faible brise et au milieu d'une poussière de petites îles. Dongfeng a longtemps occupé la 2e place derrière Alvimedica mais Brunel l'a passé dans la nuit de dimanche à lundi, assurant brillamment sa position de dauphin d'Azzam. Dernier coup dur pour Caudrelier et son équipage majoritairement tricolore (6 équipiers français sur 9), Mapfre lui a soufflé la 3e place en vue de la ligne d'arrivée. Le vrai-faux bateau chinois sauve quand même sa 3e place générale. La prochaine édition de la course aura lieu en 2017-2018, avec les mêmes voiliers.

