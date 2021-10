Montpellier (AFP). Handball: le procureur dénonce une tricherie en équipe, cautionnée par Karabatic

Le procureur de la République Patrick Desjardins a dénoncé lundi devant le tribunal de Montpellier une "tricherie en équipe", dans l'affaire des paris suspects portant sur le match de handball Cesson/Montpellier, reprochant personnellement à Nikola Karabatic d'avoir "cautionné tout ça". "Le caractère aberrant des mises passées attestent qu'il y a eu tricherie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs", a dit M. Desjardins à l'intention des 16 prévenus "d'escroquerie" ou de "complicité d'escroquerie", parmi lesquels huit joueurs, dont l'icône du handball Nikola Karabatic. "La réalité de ce dossier, ce sont les chiffres, ce sont les 102.300 euros engagés chez seulement 15 détaillants entre 10H00 et 10H50", a détaillé le magistrat, affirmant qu'aucun pari n'avait été pris "dans le dos de Nikola Karabatic". "Il n'y a pas de place pour l'ignorance. Non, non M. Karabatic, il n'y aucun pari qui a été pris dans votre dos!" a dit le magistrat, s'adressant directement au joueur du FC Barcelone qui, la semaine dernière, a été minutieusement dédouané par les autres mis en cause. "On aurait pu retenir l'escroquerie en bande organisée. On aurait pu viser l'association de malfaiteurs. Ce sont des termes juridiques qui conviennent", a par ailleurs indiqué le magistrat. "Mais, évidemment, personne ici ne peut être qualifié de bande organisée ou de malfaiteur. C'est une tricherie en équipe. Tous les prévenus, ici, ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas concernés", a ajouté le procureur, reconnaissant que tous les joueurs n'"ont pas participé". Pour M. Desjardins, les Montpelliérains ont arrangé le match pour supprimer "l'aléa sportif". "On ne leur reproche pas d'avoir truqué tout le match, toute la première période. C'est beaucoup plus subtil. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir géré leur retard", a ajouté M. Desjardins, rappelant que Montpellier "n'a jamais mené" dans cette rencontre. "Gérer son retard, cela s'appelle de la triche", a-t-il insisté. Les paris sur le score en faveur de Cesson à la mi-temps de ce match le 12 mai ont rapporté quelque 300.000 euros de gains, au détriment de la Française des jeux (FDJ).

