Montpellier (AFP). Hand: trois mois de prison avec sursis et 30.000 euros d'amende requis contre Nikola Karabatic

Trois mois de prison avec sursis et 30.000 euros d'amende ont été requis lundi contre Nikola Karabatic devant le tribunal correctionnel de Montpellier, dans l'affaire des paris suspects sur le match de handball Cesson-Montpellier en mai 2012, présumé truqué. "Il n'y a pas de place pour l'ignorance. Non, non M. Karabatic, il n'y aucun pari qui a été pris dans votre dos!" a lancé le magistrat Patrick Desjardins, s'adressant directement au joueur du FC Barcelone qui avait nié avoir parié et qui réfutait le trucage. Le procureur a demandé au tribunal de condamner "un enfant gâté du sport français".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire