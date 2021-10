New Delhi (AFP). Journée du yoga: le Premier ministre indien prend lui-même la pose

Le Premier ministre indien Narendra Modi a surpris dimanche en se livrant en public à des exercices de yoga, à l'occasion de la première Journée internationale du yoga, qui a réuni des milliers de personnes à New Delhi. "Le yoga, c'est plus que de l'exercice physique. Nous ne faisons pas que célébrer une journée. Nous entraînons l'esprit humain à ouvrir une nouvelle ère de paix", a déclaré Modi, avant de mettre son discours en pratique, en accomplissant des poses. Modi, qui veut renforcer la place du yoga comme élément central de la culture indienne, a pris la tête de cette manifestation ayant réuni plus de 35.000 personnes, dont des fonctionnaires, des étudiants et des soldats amateurs de la position du chameau ou du cobra. Le coeur de New Delhi s'est ainsi transformé en une mosaïque de tapis colorés, pour une session de yoga en plein air de 35 minutes, qui ambitionne de figurer dans le Guinness Book of Records. Se félicitant de l'adoption par l'ONU de son idée d'une Journée internationale du yoga, Modi a vanté cette pratique comme vecteur d'"un monde sans tensions". Tout de blanc vêtu, à l'exception d'une écharpe aux couleurs du drapeau national, il est ensuite descendu de la scène, a retiré ses lunettes, avant de prendre part à la sessions géante, sur un tapis, parmi la foule, alors qu'il n'était censé que prononcer un discours. Des manifestations similaires, bien que de moindre ampleur, étaient prévues dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne sur les bords de la Tamise. Le chef de l'exécutif indien est un végétarien strict pratiquant le yoga quotidiennement, ce qui lui permet de travailler beaucoup et de n'avoir besoin que de peu de sommeil, assure-t-il. Il a fait de cette Journée internationale un moment fort du programme politique de son gouvernement nationaliste hindou, 13 mois après son arrivée au pouvoir. Pour cette journée, écoles, casernes et prisons avaient été encouragées à mettre sur pied leur session. La superstar de Bollywood Amitabh Bachchan a été enrôlée dans cette promotion et de nombreux fonctionnaires avec de l'embonpoint ont été incités à pratiquer quelques postures pour s'assouplir. Des panneaux et publicités ont fleuri dans Delhi pour encourager les habitants à descendre dans les parcs ou à rejoindre la session géante. Le Premier ministre a crée un ministère à part entière pour la promotion du yoga, de l'Ayrveda et des autres pratiques traditionnelles indiennes. Il a créé des cours gratuits de yoga pour les trois millions de fonctionnaires gouvernementaux et leurs familles. -Promotion controversée- Mais les préparatifs de cette Journée ont suscité la polémique au sein des minorités religieuses en Inde qui accusent le gouvernement de pousser son programme pro-hindou dans un pays séculaire. Des groupes musulmans ont critiqué le fait que le chant "Om" émis pendant la pratique du yoga, ainsi que certains positions, ont des connotations hindouistes et s'opposent à l'islam. Le député Yogi Adityanath, qui incarne une composante radicale du parti de Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), a estimé que ceux qui s'opposaient au yoga devaient se noyer en mer ou quitter l'Inde. Le gouvernement a pris ses distances avec ces propos. Selon des spécialistes, l'apparition du yoga remonte à 5.000 ans, en particulier par des références dans les Vedas hindous.

