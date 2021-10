New Delhi (AFP). Chants et contorsions: l'Inde prépare la Journée internationale du yoga

Le coeur de New Delhi va se transformer dimanche en une mosaïque de tapis colorés accueillant des milliers d'amateurs de la position du chameau ou du cobra pour la première Journée internationale du yoga chère au Premier ministre indien Narendra Modi. Au petit matin sur une grande artère de la capitale, quelque 35.000 fonctionnaires, soldats ou citoyens anonymes sont attendus pour une session de yoga en plein air de 35 minutes, qui trouvera peut-être place dans le Guinness Book of Records. Les adeptes du yoga se retrouveront également dans d'autres pays pour célébrer cette pratique indienne ancienne, notamment en Grande-Bretagne sur les bords de la Tamise. Le chef de l'exécutif indien, un végétarien strict pratiquant le yoga quotidiennement, a fait de cette Journée internationale un moment fort du programme politique de son gouvernement nationaliste hindou, 13 mois après son arrivée au pouvoir. "Le yoga a le pouvoir de rassembler l'humanité", a twitté Modi l'an dernier au moment de lancer son initiative lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Les préparatifs s'accélèrent en Inde depuis le feu vert de l'ONU à cette journée, écoles, casernes et prisons étant encouragées à mettre sur pied leur session de yoga. La superstar de Bollywood Amitabh Bachchan a été enrôlée dans cette promotion et de nombreux fonctionnaires avec de l'embonpoint ont été incités à pratiquer quelques postures pour s'assouplir. Des panneaux et publicités ont fleuri dans Delhi pour encourager les habitants à descendre dans les parcs ou à rejoindre la session géante sur Rajpath, le grand boulevard qui mène à l'India Gate dans le centre de la capitale. Modi parle du yoga comme "l'ancre de (s)a vie" qui l'a aidé à travailler de longues heures et à peu dormir. Mais le Premier ministre se contentera d'un discours dimanche, sans s'étirer sur un tapis, pour cette session retransmise sur écran géant le long de l'avenue. Modi veut renforcer la place du yoga comme élément central de la culture indienne, un aspect qui s'est perdu dans les pays occidentaux où il est largement considéré comme une pratique sportive. Le Premier ministre a crée un ministère à part entière pour la promotion du yoga, de l'Ayrveda et des autres pratiques traditionnelles indiennes. Il a créé des cours gratuits de yoga pour les trois millions de fonctionnaires gouvernementaux et leurs familles. "Le yoga est l'outil de +soft power+ de l'Inde et via ce +soft power+ le monde entier peut devenir un village global (..) et la violence s'effacer devant cette sorte de paix", a dit la ministre des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, aux journalistes. - Méfiance de minorités - Mais les préparatifs de cette Journée ont suscité la polémique au sein des minorités religieuses en Inde qui accusent le gouvernement de pousser son programme pro-hindou dans un pays séculaire. Des groupes musulmans ont critiqué le fait que le chant "Om" émis pendant la pratique du yoga, ainsi que certains positions, ont des connotations hindouistes et s'opposent à l'islam. "La pratique du yoga prévoit d'effectuer le +surya namaskar+ qui signifie prier le soleil. Le gouvernement doit comprendre que les musulmans ne peuvent prier qu'Allah", a dit Asaduddin Owaisi, un député musulman, à l'agence Press Trust of India (PTI). Le député Yogi Adityanath, qui incarne une composante radicale du parti de Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), a estimé que ceux qui s'opposaient au yoga devaient se noyer en mer ou quitter l'Inde. Le gouvernement a pris ses distances avec ces propos. Selon des spécialistes, l'apparition du yoga remonte à 5.000 ans, en particulier par des références dans les Vedas hindous.

