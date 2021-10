New York (AFP). Etats-Unis: des milliers de fans de yoga à Times square, dont Ban Ki-moon

Quelque 17.000 personnes selon les organisateurs, parmi lesquelles le secrétaire général de l'ONU, ont célébré dimanche à Times Square à New York la première Journée internationale du yoga. M. Ban Ki-moon, vêtu de blanc et accompagné de son épouse, s'est joint aux participants en fin de matinée, sur les matelas de yoga couvrant pour l'occasion les espaces piétons de l'une des places les plus célèbres du monde, au milieu des touristes, des voitures et des travaux. "En proclamant le 21 juin Journée internationale du yoga, l?Assemblée générale a reconnu les avantages holistiques que cette pratique remontant à la nuit des temps procure, et le fait qu?elle est foncièrement compatible avec les principes et les valeurs de l?Organisation des Nations Unies", a-t-il déclaré dans un communiqué. Ces cours de yoga géants et gratuits sont une tradition annuelle à Times Square où ils célèbrent depuis 13 ans le premier jour de l'été. Ils ont pris une dimension supplémentaire cette année avec la première Journée internationale du yoga. Des milliers de matelas de yoga avaient été distribués gratuitement et trois espaces piétons de Times Square en étaient complètement couverts. Les cours ont démarré à 7H00 (11H00 GMT) du matin et devaient durer jusqu'à 19H30 (23H30). Toute la journée, des milliers de "yogis", aussi bien débutants que confirmés, majoritairement des femmes, mais aussi des hommes et quelques enfants, ont consciencieusement enchaîné les postures, suivant les indications de professeurs retransmises par haut-parleur. L'ONU avait proclamé en décembre dernier le 21 juin journée internationale du yoga, en soulignant ses "bienfaits" pour le public. Ceux qui ne voulaient pas se déplacer pouvaient suivre les cours en direct sur le site internet de Times Square, www.timessquarenyc.org. D'autres cours de yoga en extérieur étaient aussi prévus dimanche à Los Angeles, Denver, San Francisco, Chicago, Boston, Philadelphie, Miami et Washington. Cette première Journée internationale du yoga a aussi rassemblé des dizaines de milliers de personnes à New Delhi, où le Premier ministre indien Narendra Modi s'est livré en public à plusieurs exercices. Elle a aussi été notamment célébrée à Paris, Rome, Genève, Bruxelles et Vancouver.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire