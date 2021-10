Francfort (AFP). Une carte postale de Picasso vendue aux enchères pour 166.000 euros

Une carte postale signée d'un dessin de Pablo Picasso s'est arrachée samedi pour la coquette somme de 166.000 euros, lors d'une vente aux enchères en Allemagne, a annoncé la maison chargée de cet événement. Le montant est un "record du monde pour une carte postale", assure dans un communiqué la maison Gärtner, basée à Bietigheim-Bissingen, près de Stuttgart (sud de l'Allemagne). La carte postale était destinée au poète Guillaume Apollinaire, ami et témoin de mariage de Picasso. L'acquéreur, un "collectionneur d'Outre-Atlantique", selon le communiqué, a emporté la vente au téléphone. Les enchères très disputées, en allemand, anglais, français et russe, avaient démarré à 100.000 euros. Le vainqueur n'a pas hésité à promettre 166.000 euros, et paiera en tout plus de 200.000 euros pour cette carte, commissions incluses. L'objet de tant de convoitises se présente comme une simple vue aérienne de Pau (sud de la France), envoyée par Picasso le 5 septembre 1918 au poète. Mais au lieu de griffonner quelques lignes au dos de la carte, le peintre y a réalisé un dessin "qui est à classer dans sa série cubiste +La nature morte+", explique Gärtner, qui a fait authentifié le dessin par un expert. La carte n'a toutefois jamais atteint son destinataire. Picasso y avait écrit le nom de son ami en espagnol : "Don Guillermo Apollinaire". Une originalité suffisante pour provoquer un retour à l'envoyeur, attestée par la mention "rebut" de la poste parisienne de l'époque. Quelques mois après l'envoi de cette carte, Apollinaire succombait de la grippe espagnole, également affaibli par une blessure de guerre. Gärtner a expliqué avoir reçu cette carte d'un Français, une "personnalité du monde de l'entreprise".

