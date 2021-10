Handball : le Oissel MRNHB connaît ses adversaires en Nationale 1

Exit Saintes, Bruges et Pau-Nousty, bienvenue à Nanterre, Pouzauges et Amiens ! La poule 2 de Nationale 1 a connu quelques modifications pour la saison prochaine. Vernon, promu sportivement en Pro D2 mais qui n'a pas pu valider sa montée sur le terrain administratif, fera cette année encore office de favori. Mais des équipes comme le Oissel MRNHB, Caen, Lanester ou Nantes devraient constituer de sérieux challengers. A noter la forte tonalité normande de cette poule avec le Oissel MRNHB, Caen, le Stade Valériquais, Vernon et Gonfreville l'Orcher.

Le calendrier n'est quant à lui pas encore connu... Encore un peu de patience !

Equipes en lice en 2015-2016 :

Oissel MRNHB

Cercle Paul Bert Rennes HB

SMV Vernon Saint Marcel

Asnières Handball Club

HBC Nantes (2)

ES Nanterre HB 92

Stade Valériquais HB

Caen Handball

Lanester HB

Pouzauges Vendée Handball

Amiens Picardie Handball

ESM Gonfreville l'Orcher