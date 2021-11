Oissel MRN Handball : "Notre objectif, c'est la montée"

"Nous venons de vivre une saison en demi-teinte avec des résultats mitigés. Mais si nous n'avions pas eu autant de blessés, nous aurions sûrement fait une plus belle saison." Toute le bilan de la saison 2015-2016 est résumé dans ces mots du président Bernard Amsalem. Une saison quelque peu décevante mais qui laisse entrevoir de beaux lendemains.

Ces lendemains qui chantent, Bernard Amsalem les attend dès 2015-2016. En faisant venir de Nantes le nouvel entraîneur Stéphane Malouek et en attirant l'arrière de Vernon Dusan Tomic et le pivot de Mulhouse Cédric Jeauneau, le président affiche la couleur : "L'objectif est clair, c'est la montée."

Des jeunes promus

Pour arriver à ses fins, le staff mise sur la stabilité. Seuls Gabor Bathori, Quentin Ngoulou et Leandre Bourdon s'en vont. L'essentiel de l'équipe reste, simplement modifiée par l'arrivée des deux recrues citées plus haut. Autre apport, celui des jeunes. "Nous misons beaucoup sur eux", insiste Bernard Amsalem. La preuve : Bryan Legras, de l'équipe réserve et récent sélectionné en Equipe de France de jeunes, intègre l'équipe première. Plusieurs joureurs de l'équipe moins de 18 ans sont également promus : il s'agit de Quentin Filleul, Geoffroy Carabasse, Moussa Sidibé et Tom Andreau.

Pour amener ces tous jeunes au plus haut niveau, un Centre Local d'Entrainement voit le jour, couvé par la Ligue de Haute-Normandie de handball. Car une chose est de monter en Pro D2, une autre est de faire grandir les joueurs qui permettront de s'y maintenir.