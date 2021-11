Handball : deux recrues de très haut niveau au Oissel MRNHB !

Dusan Tomic, 35 ans, 1,91m pour 90 kg, fait donc son entrée au Oissel MRNHB après quatre années passées chez le voisin eurois de Vernon (trois en Pro D2, une en Nationale 1). Pour le joueur également passé par la LNH à Saint-Cyr en 2010-2011, ce nouveau challenge est stimulant : "Je suis très heureux de venir ici, c'est un club ambitieux qui vise le haut niveau. Je vais faire partie de ce projet et monter avec cette équipe." Un objectif jouable - "C'est clair, nous voulons monter", renchérit Bernard Amsalem - mais le joueur n'oublie pas que la poule de Nationale 1 sera "très serrée".

Un ancien de LNH à Rouen

La seconde recrue, Cédric Jeauneau, arrive de Mulhouse, finaliste malheureux des playoff de Pro D2. Le pivot de 1,81m et 90 kg est âgé de 29 ans et connaît bien le très haut niveau. "Il a notamment joué à Cesson et Chambéry en LNH", rappelle Bernard Amsalem. Un joueur qui a donc l'expérience du très haut niveau et qui devrait à renforcer la colonne vertébrale de l'équipe et à encadrer les jeunes joueurs que le club veut faire monter.

Le choix de la stabilité

Ce sera les deux seules recrues de l'intersaison (l'entraînement reprend le 28 juillet). La raison est simple : "Nous avons gardé l'essentiel de l'équipe et si nous recrutons davantage, nos jeunes, que nous voulons faire monter, choisiront de partir", explique Bernard Amsalem. Avec un recrutement basé sur la stabilité et la montée en gamme, le Oissel MRNHB se donne donc toutes les chances de monter en Pro D2.