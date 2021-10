Washington (AFP). Etats-Unis: chasse à l'homme qui a tué neuf personnes dans une église noire

Une vaste chasse à l'homme était toujours en cours jeudi matin pour retrouver l'auteur de la fusillade qui a fait neuf morts mercredi soir dans une église de la communauté noire de Charleston, à laquelle le meurtrier s'était mêlé pendant une heure avant de tirer. Le suspect, un homme blanc "très dangereux", est "resté pendant près d'une heure avec le groupe" qui étudiait la bible dans l'église avant de tirer, a précisé le chef de la police de Charleston (sud-est des Etats-Unis), Gregory Mullen, lors d'une conférence de presse. Pour le retrouver, la police a fait appel à des renforts de la police fédérale (FBI) et de la capitale Washington. "Nous retournerons chaque pierre" pour le retrouver, a promis M. Mullen. La photo publiée par la police montre un homme blanc, de corpulence moyenne, portant un sweatshirt gris. C'est surtout la coupe au bol de ses cheveux, blonds ou châtain clairs, qui frappe. Agé d'une vingtaine d'années, le meurtrier présumé mesure près d'1,80 mètre. Il a quitté le lieu du carnage à bord d'une berline noire. Il "ne doit être approché par personne", a prévenu la police. Dans son crime, "motivé par la haine" selon la police, il a tué neuf personnes, trois hommes et six femmes. Parmi eux figurait le pasteur de la paroisse, Clementa Pinckney, qui est aussi un sénateur de Caroline du sud et une des grandes figures de la communauté noire. La police avait précisé un peu plus tôt avoir retrouvé "huit individus décédés à l'intérieur de l'église". Un blessé a été transporté à l'hôpital le plus proche et y est décédé, a précisé M. Mullen jeudi matin. "C'est une situation inacceptable pour n'importe quelle société. () Cette tragédie à laquelle nous sommes confrontés est indescriptible. Personne dans cette communuauté n'oubliera cette nuit", a-t-il dit la voix brisée par l'émotion. La police était "déterminée à faire tout (son) possible pour traduire cet individu devant la justice". Un centre d'accueil pour les familles des victimes a été installé dans le centre de Charleston. - "Tragédie insensée" - La fusillade s'est produite vers 21H00 locales (01H00 GMT), a précisé la police, dans l'une des plus vieilles églises noires de la ville, l'Emanuel African Methodist Episcopal Church. Le tireur a fait feu pendant une séance d'étude de la bible, une pratique extrêmement courante dans les églises du sud des Etats-Unis, en semaine comme le dimanche. "Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons trouvé une scène très chaotique quand nous sommes arrivés", a souligné mercredi soir le chef de la police. C'est un nouveau coup dur pour la communauté noire aux Etats-Unis. Même s'il s'agit à Charleston d'un incident de nature très différente, elle avait déjà été très éprouvée depuis l'été dernier par plusieurs homicides commis par des officiers de police blancs contre des hommes noirs non armés. Depuis Ferguson à l'été 2014 et jusqu'à tout récemment à Baltimore, ces actes, qui restent souvent impunis, ont ravivé les tensions raciales dans le pays et renforcé la communauté dans l'idée que la vie des Noirs ne compte pas autant que celle des Blancs. C'est l'avènement des smartphones dotés de caméras qui a permis de souligner l'ampleur du problème en révélant instantanément ces événements sur les réseaux sociaux. Cette fusillade s'ajoute à une longue liste de drames aux Etats-unis permis en partie par l'accès très facile à des armes puissantes et sophistiquées.

