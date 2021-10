Washington (AFP). Etats-Unis: un tireur blanc fait 9 morts dans une église noire de Charleston

Un tireur blanc a fait neuf morts mercredi dans une église de la communauté noire de Charleston en Caroline du sud (sud-est des Etats-Unis), a indiqué le chef de la police jeudi. La police a indiqué sur son compte Twitter être toujours à la poursuite du suspect, un homme blanc, âgé d'environ 21 ans et glabre, portant un jean et des grosses chaussures. "Nous avons pu constater qu'il y avait huit individus décédés à l'intérieur de l'église", a expliqué le chef de la police, Gregory Mullen au cours d'une conférence de presse. Il a précisé que l'un des deux blessés, qui ont été transportés à l'hôpital le plus proche, y est décédé. "A ce stade nous avons neuf victimes de ce crime hideux qui a été commis", a-t-il dit, estimant qu'il s'agissait "d'un crime raciste". La fusillade s'est produite vers 21H00 locales (01H00 GMT), a précisé la police, dans l'une des plus vieilles églises noires de la ville, l'Emanuel African Methodist Episcopal Church.

