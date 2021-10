Ottawa (AFP). Mondial féminin: les Bleues remettent de l'ordre et vont en 8es

L'équipe de France féminine de football s'est parfaitement ressaisie après sa défaite surprise contre la Colombie et s'est qualifiée mercredi pour les 8es de finale du Mondial, avec la première place du groupe F en prime, en corrigeant le Mexique 5-0 à Ottawa. Le revers de samedi peut donc encore passer pour une simple péripétie dans le parcours des Bleues, qui joueront leur 8e de finale dimanche à Montréal contre le 2e du groupe E (Costa Rica, Corée du Sud ou Espagne). Enfin convaincantes après un début du tournoi qui a oscillé entre tout juste solide et franchement à côté de la plaque, les Françaises ressemblent donc à nouveau à des candidates possibles au titre mondial. Mais la suite de leur parcours s'annonce terrible. Après l'incroyable déroute face à la Colombie, les Françaises, terriblement vexées par cette défaite contre une équipe qu'elles avaient peut-être regardée d'un peu haut, ou un peu distraitement, avaient annoncé de l'impact, de l'envie, des tacles. Elles ont mis tout cela face au Mexique et elles ont aussi mis ce qui avait le plus manqué face aux Sud-Américaines: des buts, plein, et très vite. Dès la 34e seconde, Delie, préférée à Thiney au coup d'envoi, trompait de la tête la gardienne mexicaine Santiago. A la 9e, un corner d'Abily était transformé en but contre son camp par Ruiz sous la pression de Renard et à la 13e minute l'affaire était entendue quand Le Sommer était à la conclusion d'un mouvement collectif parfait, une première pour les Bleues dans ce Mondial. Le Sommer inscrivait ensuite un doublé à la 36e minute, son 3e but du tournoi, et à la pause c'est libérées d'un poids immense, celui de la pression, que les joueuses de Philippe Bergeroo rentraient au vestiaire. - Terrible parcours - En 45 minutes, les Françaises avaient donc passé leurs nerfs sur les pauvres Mexicaines, tout de même très faibles, et avaient remis leur jeu en ordre. Dès le début, elles ont enfin joué plus haut, Delie apportant en pointe un supplément de présence physique. Au milieu de terrain, Henry et Abily ont été parfaites dans le jeu long et à droite, Thomis, à qui les Mexicaines ont aimablement laissé beaucoup d'espace, s'est régalée. La seconde période a été moins riche, bien sûr, marquée par quelques changements guidés par des bobos, mais aussi par la forte chaleur d'Ottawa et par le coup de canon d'Amandine Henry. A la 80e minute, la Lyonnaise, auteure d'un match absolument remarquable, a expédié du droit et en pleine lucarne une frappe de plus de 25 mètres. La victoire 2-1 de l'Angleterre face à la Colombie garantit aux Bleues la première place du groupe F. Elle fait du bien au moral et ouvre la perspective d'un long séjour à Montréal, jusqu'à la demi-finale incluse si tout va bien. Mais la route sera plus que périlleuse, avec de possibles chocs contre l'Allemagne en quarts de finale, puis les États-Unis en demi-finale. "Exploser le Mexique" comme le demandait Gaëtane Thiney, ce n'était qu'un premier pas, sans doute le plus facile à faire.

