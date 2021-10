Ottawa (AFP). Mondial féminin: les Bleues en quête de rédemption et de 8e de finale

Mortifiées par une défaite face à la Colombie qu'elles n'avaient pas vue venir, les joueuses de l'équipe de France de football joueront leur qualification pour les 8es de finale du Mondial contre le Mexique mercredi à Ottawa (22h00 françaises), et promettent d'enfin se lâcher. . Une défaite qui ne passe pas "On est vexées, franchement". La latérale gauche Laure Boulleau ne tourne pas autour du pot: les Bleues ont mal vécu ce très inattendu revers contre la Colombie (2-0), qui a exposé une fragilité surprenante chez une équipe qui figure parmi les favoris objectifs du tournoi, du haut de sa 3e place mondiale. "J'ai revu le match. Il y a de bonnes choses au début, mais globalement ça manque d'envie, d'impact. Surtout, on réagit de façon incompréhensible après le premier but. Comme si prendre un but, c'est quelque chose qui ne pouvait pas nous arriver", poursuit la Parisienne. Les Bleues avaient pourtant conscience que les Sud-Américaines n'auraient pas d'autre plan de jeu que de défendre et contrer. Et cela risque d'être la même chose face au Mexique. "Ca va être pareil. Elles ont vu comment la Colombie nous a battues. Donc si je me mets à la place de leur coach, je fais la même chose", confirme la milieu Camille Abily. . Se lâcher, enfin La victoire face à l'Angleterre (1-0) en ouverture avait déjà révélé un certain stress. Après le premier but colombien, les Bleues ont franchement versé dans la panique. Et maintenant, elles veulent reprendre le contrôle et imposer leur statut. "On s'est réunies et on s'est dit qu'il fallait qu'on se bouge et qu'on joue. Il faut qu'on se lâche. Maintenant il faut y aller, mettre des tacles, des coups d'épaule", lâche Boulleau, particulièrement remontée. Sa coéquipière au Paris SG Jessica Houara veut elle aussi laisser la Colombie derrière. "Il faut passer à autre chose, ne pas ressasser tout ça. On s'est dit que le match contre le Mexique serait comme un 16e de finale". . "Arracher le filet" Après la Colombie, l'attaquante Gaëtane Thiney parlait déjà d'"exploser le Mexique" et de marquer en "arrachant le filet". C'est que les Bleues ont besoin de buts. Avec plus de 30 tirs en deux matchs, pour seulement 10 cadrés et un seul but, l'histoire semble se répéter d'une équipe de France qui gâche tout par son incapacité à concrétiser ses occasions. "Depuis deux ans, on a beaucoup marqué, même contre les grosses équipes en amical. Donc on avait l'impression que c'était quelque chose qui était un peu derrière nous. Et là, il y a la gardienne qui fait des super arrêts, un genou par ci, la main dans la surface par là", reconnaît Abily. Pour la Lyonnaise Amel Majri, la recette face aux Mexicaines est simple: "Il faut plus de hargne, être plus déterminées, être des vraies tueuses". . Voir plus loin

