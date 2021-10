Berne (AFP). Fifa: enquête très complexe sur plus de 100 connexions bancaires

Le procureur général de la Confédération helvétique en charge de l'enquête sur les soupçons de corruption concernant l'attribution de deux Coupes du monde de football à la Fifa a estimé que l'enquête était "très complexe" et qu'ellle serait "longue". "104 relations bancaires ont été identifiées dans ce dossier très complexe", a déclaré aux journalistes Michael Lauber. "L'enquête prendra du temps", a-t-il dit. Chaque relation bancaire peut inclure plusieurs comptes, a-t-il expliqué, ce qui rend l'enquête encore plus longue et difficile. On parle de relation bancaire quand un client ou une entreprise ouvre un compte ou plusieurs dans une banque. Le procureur général a répété également qu'il n'excluait pas d'auditionner le président de la FIFA Joseph Blatter ainsi que son secrétaire général, si l'enquête le requiert. "Le monde du football doit être patient, cela durera sûrement plus que 90 minutes", a-t-il ajouté, en faisant référence au temps d'un match de football. Une task-force spéciale a été mise en place au Ministère public, pour étudier ce dossier, qui a été ouvert en mars dernier, a encore indiqué M. Lauber. Interrogé sur les documents remis la semaine dernière par la Fifa au Ministère public, M. Lauber a refusé de dire s'il s'agissait de documents saisis dans le bureau de M. Joseph Blatter. "Tout ce ce que je peux dire, c'est que nous avons recueilli de nouvelles informations".

