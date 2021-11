Zurich (AFP). Fifa/Mondiaux 2018 et 2022: les arrangements diplomatiques de Blatter

Un "arrangement diplomatique" en coulisses qui a partiellement capoté: Joseph Blatter a de nouveau jeté le doute vendredi sur les conditions d'attribution des Mondiaux-2018 et 2022, promis d'avance à la Russie et aux Etats-Unis selon lui. Deux jours après des affirmations similaires à l'agence russe Tass, le président démissionnaire de la Fifa a enfoncé le clou dans le Financial Times, en des termes plus forts: "C'était dans les coulisses. Il y avait un arrangement diplomatique" pour que les Mondiaux 2018 et 2022 aient lieu en Russie -ce sera bien le cas- et aux Etats-Unis -le Qatar l'a finalement emporté-. Si le plan pour 2022 a échoué, c'est, selon Blatter, uniquement à cause de "l'interférence gouvernementale de M. Sarkozy", alors président de la République française: "Une semaine seulement avant l'élection j'ai eu un appel téléphonique de Platini qui a dit: +Je ne suis plus ton plan parce que le chef de l'Etat m'a dit que nous devrions prendre en compte la situation de la France+. Et il m'a dit que cela concernerait plus d'un vote parce qu'il avait un groupe de votants avec lui". C'est la deuxième fois en deux jours que Blatter fait endosser à Michel Platini, son ennemi juré et président de l'UEFA, la responsabilité de l'attribution controversée du Mondial-2022 au Qatar. Les conditions d'attribution des deux Mondiaux lors d'un double vote le 2 décembre 2010 sont au centre de l'une des deux enquêtes qui touchent la Fifa, celle de la justice suisse. L'autre est menée par les Etats-Unis, pays qui aurait dû, à en croire Blatter, organiser le Mondial-2022 si Platini n'avait pas favorisé le Qatar. - La Russie dément, Sarkozy aussi - Les affirmations répétées du Suisse ont provoqué vendredi un démenti du ministre russe des Sports Vitali Moutko concernant 2018: "La Russie n'a conclu d'arrangement avec personne, nous avons obtenu cette Coupe du monde au mérite". Mercredi, la Fédération anglaise avait estimé que les propos de Blatter justifiaient "une enquête". L'Angleterre était candidate à l'organisation du Mondial-2018. Concernant 2022, Platini a toujours assumé avoir voté en faveur du Qatar, mais nie l'avoir fait à la demande du président français, qui l'avait peu auparavant invité à un repas à l'Elysée en compagnie du futur émir du Qatar. Sarkozy, en visite à Moscou, a lui aussi démenti jeudi les affirmations de Blatter. "Voilà encore un autre qui me prête beaucoup de pouvoir", a ironisé le président du parti Les Républicains sur BFMTV. "C'était sans doute une allusion qui fait écho à sa très grande amitié pour Michel Platini". Le successeur de Blatter sera élu le 26 février et sept candidats sont en lice. Parmi eux, Platini, ex-favori dont la candidature a désormais du plomb dans l'aile: elle est gelée pendant sa suspension de 90 jours (soit jusqu'au 5 janvier au moins) en raison d'un versement controversé de 1,8 million d'euros reçu de Blatter en 2011. Le Suisse a également été suspendu pour la même période. Au-delà des polémiques sur l'attribution des deux Mondiaux, le scandale à la Fifa a connu des développements vendredi dans les couloirs feutrés des banques suisses. Crédit Suisse, le numéro deux du secteur, a indiqué avoir été interrogé par les autorités américaines et suisses dans le cadre de leur enquête, tout comme d'autres établissements. C'est la première banque suisse à faire cet aveu. - Des banques interrogées - Selon son rapport financier trimestriel, Crédit Suisse a été interrogé sur "ses relations bancaires avec certains individus et entités associés à la Fifa". Ces requêtes concernent des personnes et entités visées dans l'acte d'accusation déposé par les autorités américaines en mai, mais pas seulement, a expliqué la banque. Les autorités américaines et suisses veulent savoir si les institutions financières interrogées ont "permis le traitement de transactions suspectes ou irrégulières ou ont failli à leurs obligations concernant la législation () sur le blanchiment d'argent", a détaillé Crédit Suisse, qui indique "collaborer pleinement". Contacté par l'AFP pour savoir s'il avait fait l'objet des même requêtes, UBS, le premier établissement bancaire du pays, n'a pas souhaité apporter de commentaire. UBS doit publier ses résultats trimestriels mardi 3 novembre.

