Genève (AFP). Yémen: les rebelles refusent de dialoguer avec le gouvernement en exil

Les rebelles alliés de l'Iran qui contrôlent une grande partie du Yémen ont averti qu'ils refusaient tout dialogue à Genève avec le gouvernement en exil en Arabie saoudite, avant même de rencontrer l'émissaire des Nations Unies dans le cadre des consultations de paix. Avec deux jours de retard, les représentants du mouvement Ansarullah et de ses alliés ont rencontré mardi après-midi dans leur hôtel l'émissaire spécial de l'ONU pour le Yémen, le Mauritanien Ismail Ould Cheikh Ahmed, qui s'était réuni lundi avec les représentants du gouvernement en exil en Arabie saoudite. Les positions des deux parties sont tellement éloignées que les Nations unies, qui espèrent parvenir à un arrêt des combats, ont prévu des consultations séparées avec chaque délégation dans un premier temps. "Nous refusons tout dialogue avec ceux qui n'ont aucune légitimité", a déclaré lors d'une conférence de presse Mohammed Zubairi, un membre de la délégation des rebelles. Il a également réclamé un dialogue direct avec l'Arabie saoudite, à la tête de la coalition arabe dont les frappes visent quotidiennement leurs positions, pour "arrêter son agression". A Ryad, le président Abd Rabbo Mansour Hadi a affirmé que la délégation du gouvernement en exil n'acceptera de discuter avec les rebelles que de l'application de la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution somme les rebelles de se retirer de la capitale et des régions qu'ils occupent depuis juillet 2014. La guerre du Yémen, qui a cristallisé les tensions régionales entre l'Iran et l'Arabie saoudite, a fait depuis mai plus de 2.600 morts, selon le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon avait appelé lundi à observer une "trêve humanitaire de deux semaines" à l'occasion du mois de jeûne musulman du Ramadan qui commence cette semaine. - Situation "catastrophique" - Le CICR a qualifié mardi la situation humanitaire de "catastrophique" dans ce pays pauvre de la péninsule arabique. "Les combats s'intensifient. Des dizaines de personnes sont tuées chaque jour. Les hôpitaux ne sont plus en mesure de traiter l'afflux des blessés", a déclaré le chef des opérations pour le Moyen-Orient du CICR Robert Mardini. Selon un décompte de l'UNICEF, 279 enfants ont été tués et 402 blessés au cours des dix dernières semaines, soit quatre fois plus que pendant toute l'année 2014. Plus de 9 millions d'enfants, sur une population de 26 millions d'habitants, ont besoin d'aide. Face à l'intransigeance des deux parties, les consultations de Genève devraient "au mieux parvenir à une trêve de deux semaines, conditionnée au retrait des rebelles houthis de certaines villes et au gel des frappes aériennes", a estimé un diplomate occidental suivant les pourparlers. La situation dans le pays "profite seulement à Al-Qaïda et au groupe Etat Islamique", a ajouté ce diplomate. Les jihadistes ont profité de la situation d'anarchie pour renforcer leur présence dans le pays, notamment dans l'est. Mais Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), qui a revendiqué l'attentat contre le magazine français Charlie Hebdo en janvier, a annoncé mardi que son chef avait été tué dans une attaque de drone américain. Nasser al-Wahishi a été remplacé par le chef militaire du groupe, Qassem al-Rimi. - Voyage mouvementé -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire