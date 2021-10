Aden (AFP). Yémen: les rebelles accusés de violer la trêve

"Il n'y a pas de cessez-le-feu du tout", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite Mohammed al-Assiri, en accusant les Houthis de procéder à des tirs de mortier y compris en territoire saoudien.

C'est ce qui a obligé, selon lui, les forces de la coalition qui agissent au Yémen en soutien au président Abd Rabbo Mansour Hadi et contre les Houthis à riposter à l'origine des tirs.

La défense civile saoudienne a indiqué plus tôt qu'un civil saoudien et sa fille avaient été blessés dans le sud du pays par des tirs en provenance du Yémen alors que des sources militaires loyalistes yéménites ont fait état de combats sur différents fronts après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu parrainé par l'ONU.

Cette trêve des combats, entrée en vigueur mercredi à 23H59 locales (20H59 GMT), avait fait naître l'espoir d'un règlement pour cette guerre qui a fait plus de 6.900 morts, 35.000 blessés et déplacé plus de trois millions de personnes depuis mars 2015.

Mais, selon le général Assiri, pas moins de 43 violations du cessez-le-feu commises par les Houthis ont été enregistrées en moins de 12 heures.

- Accusations mutuelles -

Un porte-parole loyaliste, le général Samir al-Haj a lui affirmé avoir recensé 69 violations par les rebelles à Taëz, grande ville du sud-ouest, et neuf autres à Nahm, au nord-est de la capitale Sanaa.

Plus au nord, sur la frontière saoudienne, des accrochages ont fait deux morts parmi les combattants progouvernementaux, selon un autre porte-parole loyaliste, Mohammed al-Adani.

Trois rebelles ont par ailleurs péri dans la province de Hodeida, sur la mer Rouge, dans deux attaques séparées, ont indiqué des sources militaires yéménites.

A l'aube, des avions de la coalition arabe ont survolé à deux reprises la capitale mais sans mener de raids, selon des habitants.

Les armes ne se sont pas tues sur d'autres fronts qui s'étaient embrasés mercredi faisant 35 morts dans les deux camps juste avant la trêve, Houthis et forces loyalistes s'accusant mutuellement.

Près de Midi, ville portuaire frontalière de l'Arabie saoudite, trois combattants progouvernementaux ont été tués par les rebelles qui ont lancé après minuit une contre-offensive pour tenter de reprendre des positions perdues, selon une source loyaliste.

Selon l'agence rebelle sabanews.net, trois civils ont péri dans un raid aérien dans la province de Saada, fief des Houthis dans le nord.

Le porte-parole militaire des rebelles, le général Sharaf Lokman, a réclamé que "l'ennemi se conforme totalement (à la trêve) aux plans terrestre, naval et aérien". Il a toutefois enjoint à ses hommes de "garder le doigt sur la gâchette".

Lors d'un entretien avec le médiateur de l'ONU Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, le président Hadi a déclaré avoir ordonné à ses hommes de continuer à "observer la trêve".

- 'On se moque de nous' -

La population du yémen, pays le plus pauvre de la Péninsule arabique, se sent désabusée par des trêves à répétition, rapidement violées. Il s'agit du 6e cessez-le-feu.

"Nous voulons une trêve durable", dit Sadok Abdallah, 28 ans, un habitant de Sanaa, dont le scepticisme est partagé par Ali al-Douch: "On se moque de nous avec une trêve de trois jours".

"Nous voulons un arrêt de la guerre. Nous voulons nos salaires que nous n'avons pas perçus depuis trois mois à cause de cette guerre absurde", poursuit ce fonctionnaire de 32 ans, témoignant d'un sentiment de frustration face à la situation périlleuse de la Banque centrale.

Cette banque a vu son siège transféré de Sanaa à Aden (sud) par une décision en septembre du gouvernement Hadi qui accusait les rebelles d'avoir puisé jusqu'à 1,6 milliard de dollars (1.46 milliard d'euros) dans les réserves en devises pour financer leur effort de guerre.