Santiago du Chili (AFP). Copa America: l'Argentine joue déjà gros face à l'Uruguay

Après son incroyable faux-pas face au Paraguay (2-2), l'Argentine (n'a déjà plus le choix si elle veut poursuivre sans encombres sa route dans la Copa America 2015: elle doit battre mardi le tenant du titre, l'Uruguay. Les duels entre l'Argentine et l'Uruguay sont un des grands classiques du football sud-américain, souvent explosifs, parfois musclés, toujours très enlevés. La 181e édition de cette confrontation entre ennemis intimes (82 victoires pour l'Argentine, 54 pour l'Uruguay, 44 nuls) et entre les deux nations les plus titrées en Copa America, ne devrait pas échapper à la règle. L'Argentine doit absolument s'imposer pour effacer les doutes qu'ont fait surgir son effondrement dans les trente dernières minutes face au Paraguay qui, mené 2-0, a arraché le point du match nul. Un nul et même une défaite contre l'Uruguay ne seraient pas rédhibitoires, mais l'Albiceleste n'aurait plus son destin en mains lors de la 3e et dernière journée du groupe B programmés samedi. Lionel Messi et ses coéquipiers n'envisagent même pas un tel scénario alors qu'ils espérent mettre fin à une attente de 22 ans depuis le dernier titre argentin. "Nous sommes conscients que c'est un match que nous devons gagner, il y a beaucoup de choses à améliorer, car c'était le premier match", a souligné le capitaine argentin et quadruple Ballon d'Or. "Il faut avant tout rester calme", a-t-il insisté. Le nul contre le Paraguay, finaliste malheureux de la Copa America 2011, a laissé paraître quelques incompréhensions, voire tensions. Le sélectionneur Gerardo Martino a assuré qu'il "n'y avait rien à changer" dans le football pratiqué par son équipe en première période: selon lui, les vice-champions du monde 2014 auraient dû s'imposer 5 à 2. - Le casse-tête de Martino - Javier Mascherano, coéquipier de Messi au FC Barcelone, a tenu un discours bien différent: "On n'a pas su répondre quand le Paraguay a haussé son niveau de jeu, c'est aussi simple que cela, c'est inquiétant", a-t-il asséné. Avec la profusion d'attaquants et de milieux offensifs pouvant/voulant évoluer aux côtés de l'inamovible Messi, --Agüero, Higuain, Tevez, Lavezzi, Banega, Pastore, di Maria et Biglia--, "Tata" Martino est confronté à un sacré casse-tête. A vouloir donner du temps de jeu au plus grand nombre possible contre le Paraguay, il a négligé de renforcer son entre-jeu: "On n'a pas su ralentir le rythme de la partie quand ils ont commencé à prendre le dessus", a admis Messi. Malgré son succès contre la Jamaïque (1-0) qui l'a propulsé en tête du groupe A, l'Uruguay a aussi des problèmes à résoudre. "Cette équipe peut et doit mieux jouer", a estimé Oscar Tabarez, le sélectionneur de l'Uruguay, privé de son joueur-vedette Luis Suarez qui purge une suspension de neuf matches en sélection pour avoir mordu un adversaire durant le Mondial-2014. Il attend plus d'efficacité et d'engagement de son milieu de terrain qui a laissé trop souvent Edinson Cavani bien seul. Alvaro Gonzalez pourrait être ainsi titularisé à la place de Nicolas Ladeiro.

