Twizy : l’électrique prometteuse

Malgré ses quatre roues, elle s’inscrit en alternative inédite aux deux roues – les scooters à deux ou trois roues – et aux voiturettes.

Jouant sur la réglementation, elle proposera deux niveaux de puissance (pour aller jusqu’à 45 ou 80 km/h) afin d’élargir sa cible de clientèle aux personnes sans permis, dont les jeunes de 16 à 18 ans (à partir de 6 990 euros).



Les portes en option !

Se caractérisant par une très faible emprise au sol, avec une longueur de 2,33 m seulement, la Twizy a l’avantage d’avoir été conçue pour la propulsion électrique, avec un poids de 450 kg, dont 100 kg pour les seules batteries, au lithium-ion.

Leur implantation garantit un centre de gravité très bas, ce qui ne se détecte pas spécialement à l’œil en raison de ses proportions inhabituelles, haute de 1,46 m pour une largeur réduite à 1,19 m. Et n’offre qu’une seule place de front, celle du conducteur. Une place d’appoint a été dégagée derrière lui, comme sur un scooter !

La Twizy est un véhicule spartiate, au point que la version de base est dépourvue de portes, proposées en option. Néanmoins, des déflecteurs latéraux canalisent l’air, un peu comme pour un cabriolet, mais sans protéger des intempéries, d’où les portes… quoique dépourvues de vitrage !

En prélude à sa commercialisation à la fin de cette année 2011, nous avons pu conduire un prototype de la Twizy sur quelques kilomètres et il en ressort que cette voiturette tient vraiment bien le pavé – même si on ne va jamais très vite avec – et se faufile avec une formidable agilité.