Alger (AFP). François Hollande attendu en Algérie, un partenaire clé

Le président français François Hollande est attendu lundi à Alger pour une brève visite à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika, un interlocuteur de premier plan sur les crises malienne et libyenne, avec lequel il n'entend pas évoquer le sujet de sa succession. Alors que ce sujet nourrit le débat en Algérie, François Hollande "ne se mêlera ni directement ni indirectement" de la question de la succession de M. Bouteflika "qui à mon sens n'est pas une question posée aujourd'hui", affirmait récemment un diplomate français. Réélu l'année dernière pour un quatrième quinquennat, M. Bouteflika, 78 ans, physiquement affaibli à la suite d'un AVC en 2013 "conduira son mandat jusqu'à son terme" au printemps 2019, deux ans après la présidentielle francaise, a assuré son directeur de cabinet Ahmed Ouyahia. Celui-ci a aussi exclu le scénario d'une succession dynastique. L'opposition prête des intentions présidentielles au frère du chef de l'Etat, Said, son conseiller spécial depuis sa première élection en 1999. Pour l'ancien ministre Abdelaziz Rahabi, passé dans l'opposition, la visite "de courtoisie" de M. Hollande "est suggérée par les Algériens car notre président n'a pas d'agenda de rencontres à caractère interne alors il le meuble par la réception d'invités étrangers". C'est une visite "de travail et d'amitié" selon l'agence APS. Elle intervient dans un contexte "marqué par un approfondissement significatif du dialogue et de la concertation politiques entre les deux pays", note la présidence algérienne dans un communiqué. Attendu en milieu de journée, M. Hollande devrait rencontre le Premier ministre Abdelmalek Sellal, puis M. Bouteflika, avant une conférence de presse. Après celle de décembre 2012, cette visite de M. Hollande est sa deuxième en tant que chef de l'Etat à Alger, une capitale où il a effectué un stage d'étudiant, et entamé sa campagne pour la primaire socialiste fin 2010. - Partenariat stratégique - Son arrivée à l'Elysée, après une période de froid sous son prédécesseur Nicolas Sarkozy, a permis un resserrement de la relation bilatérale qui s'est notamment traduit par une intensification de la coopération dans la lutte contre les mouvements jihadistes dans le Sahel. Et même si la question de la repentance française pour son passé colonial reste présente dans la presse et l'opposition, elle n?est plus évoquée par les dirigeants algériens. Lors de leurs entretiens, MM. Bouteflika et Hollande doivent évoquer des questions "relatives à la sécurité et à la paix en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi qu'à la coopération multilatérale mondiale", selon la présidence algérienne. La visite du président français permettra d'aborder "le problème de la sécurité dans la région sahélo-saharienne" où "les tensions risquent de déstabiliser l'Europe via la France", analyse l'expert Abderahmane Mebtoul. Alger a déjà largement contribué à la signature des accords pour la paix et la réconciliation au Mali du 15 mai, et c'est dans la capitale algérienne que la rébellion malienne à dominante touareg s'est engagée le 5 juin à les signer à son tour. Face à une Libye en plein chaos et gangrenée par la progression du groupe Etat islamiste, les Algériens "sont pragmatiques et centrés sur les questions de stabilité et de sécurité", se félicite Paris. Par ailleurs, la France, qui peine à s'extirper de sa crise économique, et l'Algérie, confrontée à une baisse de ses revenus pétroliers, souhaitent intensifier leur "partenariat stratégique", conclu en 2012. Ce partenariat, qui a enregistré "ces dernières années des avancées importantes", devrait connaître "d'autres progrès dans plusieurs secteurs", parie la présidence algérienne. La France veut récupérer le rang de premier fournisseur de l'Algérie, perdu en 2013 au profit de la Chine. Paris, qui exporte notamment des céréales, des médicaments et des voitures, est actuellement le deuxième partenaire de l'Algérie avec des échanges s'élevant à 10,5 milliards d'euros en 2014. Environ 7.000 entreprises françaises exportent dans ce pays et 450 y sont installées, dont quelques grands groupes comme Alstom, Lafarge, Danone ou encore Renault et Suez, mais également des PME. Ces entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire appel à une forte communauté de bi-nationaux dans leur conquête du marché algérien. Quelque "sept millions" de Français "ont un lien direct avec l'Algérie", a affirmé en février l'ambassadeur de France à Alger, Bernard Emié.

