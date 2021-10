Alger (AFP). A Alger, Hollande salue le combat commun contre la menace jihadiste

Le président français François Hollande a salué lundi, en arrivant en Algérie, le "combat commun" mené par Paris et Alger contre la menace jihadiste, quelques heures après l'annonce par la Libye de la mort du chef Mokhtar Belmokhtar. Les crises en Libye et au Sahel, notamment au Mali, sont au coeur de cette visite de quelques heures à Alger, où M. Hollande se rend pour la deuxième fois comme chef de l'Etat. Il y rencontrera en fin de journée son homologue Abdelaziz Bouteflika après un entretien avec le Premier ministre Abdelmalek Sellal. A son arrivée à l'aéroport d'Alger, M. Hollande a d'emblée souligné "le combat commun" mené par les deux pays "contre cet ennemi terrible implacable auquel nous avons porté des coups et encore récemment, ces dernières heures", en référence au raid américain en Libye où aurait été tué Mokhtar Belmolhtar, l'un d'un des plus anciens jihadistes dans le Sahel. Actualité oblige, le chef de l'Etat francais a exprimé, selon son entourage, son souhait de s'entretenir avec le président du Tchad, Idriss Déby, quelques heures après le double attentat qui a fait 23 morts et une centaine de blessés. M. Hollande a aussi exprimé sa "gratitude" au gouvernement algérien "qui a tout fait pour trouver les coupables et les restes d'Herve Gourdel", le randonneur français décapité après avoir été enlevé en septembre par le groupe Jund al-khilafa (les soldats du alifat) qui a a fait allégeance au groupe Etat Islamique. Avant de se rendre aux entretiens, il a marqué une pause au sanctuaire du martyr sur les hauts d'Alger symbolisant les victimes algériennes de la guerre d'indépendance (1954/62) contre la puissance coloniale francaise. "Ne rien oublier de l'Histoire et en même temps nous tourner vers l'avenir" est, selon M. Hollande, l'un des engagements pris avec son homologue, un vétéran de cette guerre. - 'Une relation d'extrême confiance' - "Avec le président Bouteflika nous avons établi une relation d'extrême confiance", a affirmé M. Hollande, le regard porté sur le port où la Casbah, la vieille ville d'Alger où il avait effectué un stage d'étudiant. L'Algérie s'est fortement impliquée dans le dossier malien en accueillant les pourparlers ayant mené aux accords pour la paix et la réconciliation conclus le 15 mai. C'est à Alger que la rébellion malienne à dominante touareg s'est engagée le 5 juin à les signer. Sur le dossier de la Libye, un pays en plein chaos et gangrené par la progression du groupe Etat islamiste, les Algériens "sont pragmatiques et centrés sur les questions de stabilité et de sécurité", se félicite Paris. "La Libye est un pays ami qui mérite nettement mieux qu'une simple expédition militaire", a estimé M. Sellal dans un entretien au Parisien. Evoquant les liens bilatéraux, M. Hollande a qualifié d'"exceptionnelle" la relation entre la France et l?Algérie, "qui est celle d'une amitié exigeante mais d'une amitié réelle et fraternelle". Selon lui, "la France est le premier partenaire économique de l?Algérie" et "entend le rester et même entend encore développer sa présence" après "l'installation de très importantes entreprises comme Renault, Sanofi, Alstom et bientôt Peugeot". Environ 7.000 entreprises françaises exportent dans ce pays et 450 y sont installées, dont quelques grands groupes comme Alstom, Lafarge, Danone ou encore Renault et Suez, mais également des PME. Ces entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire appel à une forte communauté de bi-nationaux dans leur conquête du marché algérien. Quelque "sept millions" de Français "ont un lien direct avec l'Algérie", a récemment indiqué l'ambassadeur de France à Alger, Bernard Emié. Des journaux algériens et des opposants se sont demandé si la visite de M. Hollande ne porterait pas sur la question de la succession de M. Bouteflika qui, âgé de 78 ans, est physiquement affaibli à la suite d'un AVC en 2013. Un diplomate français a affirmé que M. Hollande "ne se mêlera ni directement ni indirectement" de cette question.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire