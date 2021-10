Borisov (Belarus) (AFP). Euro-2016: l'Espagne repart du Bélarus avec l'essentiel

Un but de David Silva et deux parades d'Iker Casillas ont permis à l'Espagne de s'imposer au Bélarus (1-0) dimanche en qualifications pour l'Euro-2016, une victoire essentielle pour conserver la deuxième place du groupe C, synonyme d'accès direct au grand rendez-vous européen. A Borisov, Silva a profité d'une sortie hasardeuse du gardien sur un coup franc excentré pour marquer d'une demi-volée dans une forêt de défenseurs (45e). Ce petit but a suffi au bonheur des Espagnols, qui ont fêté en beauté le 100e match sur le banc du sélectionneur Vicente del Bosque, nommé en 2008. La "Roja", double championne d'Europe en titre (2008, 2012), peut désormais partir sereine en vacances: à quatre matches de la fin des qualifications, elle reste deuxième à trois points de la Slovaquie, qu'elle recevra en septembre. Et l'Ukraine, troisième, reste à trois longueurs derrière. Même si l'efficacité offensive a manqué, le grand mérite de l'Espagne dimanche a été de rester ferme et appliquée alors que le ballon ne voulait pas entrer et que l'horloge tournait en première période. Sa domination a été manifeste: multiples occasions pour Pedro (9e, 12e), frappe trop croisée de l'excellent Alvaro Morata (9e), volée splendide d'Alba frôlant le cadre (32e) Et quand Silva a fini par percer la défense adverse, la "Roja" a bien contenu les offensives bélarusses en seconde période. L'occasion pour Casillas de briller: l'emblématique capitaine, mis en concurrence avec son jeune rival David de Gea, a rappelé que l'une de ses qualités intrinsèques restait son aisance dans les face-à-face. Il a d'abord gobé toute crue la frappe faiblarde de Kornilenko (49e), parti dans le dos de la défense, avant d'écarter un brûlant tir lointain de Maevski (61e). Les Espagnols ont gagné à l'expérience, même s'ils ont gâché plusieurs occasions de se mettre à l'abri, notamment par Silva (84e) ou Morata (90e+1). Mais l'essentiel, dimanche, était de gagner pour se rapprocher de l'Euro.

