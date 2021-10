Sortir dans le Calvados : mardi 16 juin

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Spy» avec Jason Statham et Jude Law. Susan Cooper est une modeste analyste au siège de la CIA. À distance, elle assiste l'un des meilleurs espions de l'agence, Bradley Fine, dans ses missions les plus périlleuses. C'est ce mardi soir à 20h10 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Demain, assistez au concert d'Alain Souchon et de Laurent Voulzy au Zénith de Caen. Ils présenteront leur premier album commun et seront en tournée dans toute la France. C'est ce mercredi soir à 20h. L'entrée varie entre 42 et 69€. Plus d'infos sur Zénith de Caen



Samedi et dimanche, la ville d'Isigny-sur-Mer vous convie à sa 11ème foire. Une quarantaine d'exposants sont attendus ainsi que de nombreuses animations. Rendez-vous tout ce week-end à Isigny, c'est gratuit.