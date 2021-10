Sortir dans la Manche : lundi 15 juin

Tout ce week-end, c'est la Fête du Bois à Marigny. Au programme : des expositions, des animations, des balades et des concerts. C'est une manifestation gratuite. Retrouvez le programme complet des festivités sur Fête du Bois



Tout ce week-end également, l'Organisation Normandie Poney, association des éleveurs de poneys de Normandie, organise à Saint-Lô son traditionnel concours local de Modèles et Allures poneys, qui qualifiera les meilleurs poneys pour le championnat de France. Plus d'une centaine de participants sont attendus pour ce rendez-vous incontournable des éleveurs de poneys normands.



Samedi, rendez-vous à Avranches place Molière pour la fête à Molière. Au programme : maquillage, ateliers créatifs, grand jeux en bois, art floral, défilé de mode, pêche à la ligne et belote en plein air. C'est ce samedi à partir de 12h à Avranches. L'entrée est gratuite.