Liam Gallagher souhaite convaincre Johnny Depp! Mais pourquoi?

Alors qu'il travaille sur l'adaptation du livre de Richard DiLello sur les Beatles, "The Longest Cocktail Party", le chanteur britannique a indiqué qu'il voulait absolument confier le rôle de Derek Taylor, l'attaché de presse des Fab Four de l'époque, à Johnny Depp, actuellement à l'affiche de "Pirates des Caraïbes 4".

Le leader de Beady Eye connaît bien le comédien puisque ce dernier était venu jouer de la guitare sur le titre "Fade In-Out", tiré de l'album "Be Here Now" d'Oasis