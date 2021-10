Hors Normandie. Les 10 artistes musicaux qui ont connu le plus de succès aux Etats-Unis

Séance rétrospective pour le Billboard Hot 100: classer les artistes les plus vendeurs aux Etats-Unis en prenant en compte le nombre de titres numéro 1 des ventes ET la durée pendant laquelle ces titres sont restés en tête.

Le plus ancien du classement est Elvis Presley et la plus récente est Rihanna. La moitié des plus gros succès de ces artistes est sorti dans les années 90. Un seul est sorti dans les années 50, un seul dans les années 60 et un seul dans notre siècle! Il y en a 3 des années 80. La plupart de ces artistes sont encore en activité, ce qui impose le respect!

Vous trouverez le top 10 avec le titre qui a été le plus grands succès de ces vendeurs exceptionnels.

1) The Beatles

2) Madonna

3) Elton John

4) Elvis Presley

5) Mariah Carey

6) Stevie Wonder

7) Janet Jackson

8) Michael Jackson

EGALITE

9) Whitney Houston

10) Rihanna

