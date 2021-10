Agriculture : "La désespérance est grande dans les campagnes" selon les syndicats agricoles

Le message d’alarme des syndicats agricoles FDSEA et des JA 50, face à la crise que traverse toutes les filières. Les prix sont tous à la baisse, et ne couvrent plus les prix à la production.

La grande distribution est une nouvelle fois visée, elle sort grande gagnante de la répartition des marges, selon un rapport sur l’observatoire des prix et des marges publié le mois dernier. Les syndicats dénoncent aussi les disparités européennes.

Ecoutez Sébastien Amand le pdt de la FDSEA 50.

Sébastien Amand Impossible de lire le son.

Plusieurs actions ont déjà été menées ces dernières semaines, les élus ont été interpellés, une campagne d’affichage est en cours, elle dénonce l’inaction du gouvernement notamment.

En Ille-et-Villaines, une trentaine de grandes surfaces ont été visées jeudi matin. Des gravats, pneus ou lisier oint été déversés devant les entrées des magasins.

















