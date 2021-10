Los Angeles (AFP). Le boxeur américain Mayweather est toujours le mieux payé des sportifs, selon Forbes

Le boxeur américain Floyd "Money" Mayweather est pour la deuxième année consécutive le sportif le mieux payé au monde, selon le classement publié mercredi par le magazine économique Forbes. Forbes avait déjà calculé que Mayweather gagnerait en 2015 plus d'argent en une année qu'aucun autre sportif dans l'histoire avant même son combat remporté le 2 mai contre le Philippin Manny Pacquiao, qui lui a permis d'unifier la catégorie des welters et de rester invaincu (48 victoires). Ses 300 millions de dollars de gains (265 millions d'euros) sur les 12 derniers mois proviennent d'ailleurs en majorité de ce "combat du siècle". C'est grâce au même combat que Pacquiao pointe à la deuxième place, selon Forbes, avec 160 millions de dollars (141,5 millions d'euros), devant Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or portugais du Real Madrid (79 millions de dollars), et son grand rival du FC Barcelone Lionel Messi (73,8 millions de dollars). Le tennisman suisse Roger Federer complète le Top 5 de Forbes, à 67 millions de dollars. Tiger Woods, le célèbre golfeur américain qui avait connu la tête de ce classement il y a quelques années, est dans les dix premiers mais de justesse: 9e, avec 50,6 millions de dollars qu'il doit davantage à sa notoriété qu'à ses résultats. La star russe du tennis Maria Sharapova demeure la sportive la mieux payée, 26e du "classement général" avec 29,7 millions de dollars, devant sa rivale américaine Serena Williams, actuelle numéro 1 mondiale et seule autre femme du Top 100 de Forbes, à 26,4 millions de dollars.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire