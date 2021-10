Vendredi 26 mars, à 20h30 : soirée concerts au Bar le Laplace, 111, rue de la Délivrande, à Caen. Seront sur scène : Loyd Barber, Les baguettes moulées, Why not et No Surrender. Tél. 06 73 42 50 26.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire