La fête des voisins, c'est le 27 mai!

La fête des voisins, c'est l'occasion de se réunir entres voisins d'un même immeuble voire d'un quartier. Un RDV convivial autour d'un pot ou d'un buffet, et même quelques animations pour les plus organisés.



A vous de lancer l'initiative près de chez vous et de passer le mot à vos voisins, pour faire plus ample connaissance autour d'un moment festif.



Cette année, vous pouvez également retirer un kit "Fête des Voisins" (affiche, invitations) dans toutes les enseignes du Groupe Carrefour (Carrefour, Carrefour Market, Carrefour City, Carrefour Contact, Shopi, 8 à Huit, Marché plus, Proxi) ou les télécharger sur notre site internet :http://www.immeublesenfete.com/, ainsi que les « 10 conseils » pour bien préparer la « Fête des Voisins ».



Petite particularité cette année, le Québec s'invite dans la région puisqu'un "partenariat" est développé, invitant les normands à préparer une spécialité québecoise pour l'occasion. De l'autre côté de l'atlantique, les Canadiens confectionneront des spécialités normandes. Une façon d'élargir son voisinage!



Si vous voulez plus d'infos sur l'organisation de cette fête des voisins, vous pouvez contacter Christian Leroux-Dennebouy au 06 17 55 66 85 jusqu'au jour J 18h.



Ecoutez le nous expliquer le déroulement de cette journée spéciale: