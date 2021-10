Sortir dans le Calvados : lundi 8 juin

Demain soir, assistez à l'avant-première du film "Comme un avion" de et avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui et Sandrine Kiberlain. Michel, quinquagénaire passionné par l'aéropostale, fait l'acquisition d'un kayak. Après avoir pagayé des heures sur son toit, poussé par sa femme, il largue les amarres et part sur une jolie rivière inconnue. C'est ce mardi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



A l'occasion de la fête du nautisme qui se déroule tout ce week-end à Ouistreham, découvrez de nombreuses disciplines aquatiques sur deux sites du Calvados. Un marché du terroir avec dégustation et des activités pour les enfants vous seront proposées pendant ces deux jours. Plus d'infos sur Fête du Nautisme



Le Château de Crèvecoeur organise, en partenariat avec l'association du Brochet Caennais, l'animation «Au bord de l'eau». C'est ce samedi, de 14h à 18h, les enfants de moins de 12 ans pourront pêcher dans les douves du Château puisqu'à cette occasion 50 truites seront lâchées. C'est gratuit pour les enfants et c'est 5€ pour les accompagnateurs.