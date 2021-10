Sortir dans la Manche : lundi 8 juin

Dans le cadre de la 4ème édition des Estivales de la bio, participez, ce dimanche aux fermes ouvertes en Manche. Une fête paysanne pour mieux comprendre l'agriculture d'aujourd'hui. Rendez-vous, ce dimanche, dès 9h à la ferme du Périers à Saint-Lô, vous pourrez vous y manger le midi.



Dimanche, une course de caisse à savon folklorique est organisée par le comité des fêtes de Les Pas pour la 2ème édition. La descente se situe entre Pontorson et le Mont-Saint-Michel. Il s'agit d'un événement festif et convivial. Retrouvez plus d'infos sur Les Pas



Dimanche, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. A cette occasion, si vous souhaitez donner votre sang rendez-vous Boulevard des Amiraux, à la salle de Hérel de Granville de 11h à 19h. Retrouvez plus d'informations sur ville-granville.fr et sur Don du Sang