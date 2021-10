Yorktown (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: L'Hermione arrive à Yorktown, le souvenir de La Fayette à son bord

Plus de deux siècles et demi après l'original, la réplique de "L'Hermione" qui amena en 1780 La Fayette apporter le soutien de la France aux insurgés américains, devait amarrer vendredi à Yorktown (Virginie, est), au son du canon et de l'amitié franco-américaine. Partie le 18 avril de l'île d'Aix (Charente-Maritime, France), la frégate devait toucher peu après 08H00 locales (12H00 GMT), après 6.000 km de traversée de l'Atlantique, la jetée de cette petite ville située à 260 kilomètres au sud de Washington. L'Hermione annoncera son arrivée pour cette première escale officielle aux Etats-Unis par 21 coups de canon, auxquels une canonnade devait répondre côté terre. Après trois jours à Yorktown, le trois-mâts doit effectuer pendant plus d'un mois un périple de 11 étapes dans les hauts lieux de la révolution américaine, comme Philadelphie ou Boston, le long des côtes du pays, avant une dernière escale au Canada, avec en parallèle depuis des mois des centaines de festivités, expositions ou conférences thématiques. L'apothéose aura lieu en baie de New York, où "L'Hermione" sera escortée de centaines de bateaux pour la grande parade du 4 juillet, jour de l'Indépendance américaine, sous l'oeil de la statue de la Liberté. Yorktown, à l'embouchure de la baie de Chesapeake, a été le théâtre de la déroute anglaise en 1781 face aux insurgés américains commandés par George Washington, aidés par un corps expéditionnaire français comprenant Gilbert du Motier, marquis de La Fayette (1757-1834), le comte de Rochambeau et l'escadre de l'amiral de Grasse. "On doit se souvenir d'où vient la liberté", a indiqué à l'AFP Miles Young, président de l'association les Amis de l'Hermione-Lafayette en Amérique, co-organisatrice du voyage, "l'intervention française a été décisive. A Yorktown, il y avait plus de combattants français que d'Américains", rappelle-t-il. Une cérémonie officielle, avec hymnes et drapeaux nationaux pour célébrer cette histoire commune, devait avoir lieu peu après l'arrivée du bateau dans la ville, en présence du gouverneur de Virginie Terry McAuliffe et de la ministre française de l'Ecologie Ségolène Royal. Un dépôt de gerbe célèbrera le souvenir de la bataille de Yorktown d'octobre 1781 et une sonnerie aux morts la mémoire des soldats français qui y sont tombés. Yves Debien, vice-président de la région Poitou-Charentes, partenaire de ce "projet extraordinaire", selon ses propos à l'AFP, s'est réjoui de ce "moment poignant" de voir arriver "L'Hermione" en terre américaine après l'avoir vu quitter le chantier naval de Rochefort où elle a été construite. Trois jours de festivités sont prévus dans la coquette petite ville aux maisons anciennes de briques ou de bois blanc, aux magasins arborant pour certains les drapeaux des deux pays. "L'Hermione" pourra ainsi être visitée par le public, à qui sont également proposés conférences, marchés de plein air ou exposition thématique. Un dîner de gala aura lieu mardi en l'honneur du bateau à Mount Vernon, la demeure et lieu de sépulture du premier président américain George Washington, près de la capitale qui porte son nom. Du cognac Hennessy transporté par le bateau -il y en avait à bord de celui de La Fayette- sera vendu aux enchères à des fins caritatives. "L'Hermione", qui fait 65 mètres de long, a été reconstruite à Rochefort à l'identique du bateau du marquis qui a coulé en 1793, au cours d'un chantier titanesque qui a duré 17 ans. L'association Les Amis de l'Hermione-Lafayette en Amérique a aidé à lever un quart des 4,5 millions de dollars du coût du voyage.

