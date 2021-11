New York (AFP). Etats-Unis: L'Hermione salue la Statue de la Liberté pour la fête nationale

La frégate "L'Hermione" a été la reine samedi d'une parade nautique à New York, durant laquelle elle a salué la Statue de la Liberté à l'occasion de la fête nationale américaine, célébrant l'indépendance du pays le 4 juillet 1776. La copie du trois-mâts de La Fayette, symbole de l'amitié franco-américaine, a salué la Statue aux environs de midi (16H00 GMT), entourée d'une flottille de dizaines de bateaux qui l'avaient auparavant rejointe près du pont du Verrazano, dans la baie de New York. Tous avaient ensuite fait route ensemble vers l'île de la Statue de la Liberté, autre symbole de l'amitié franco-américaine puisque la Statue avait été donnée par la France aux Etats-Unis en 1884. Le passage près de la Statue était le point d'orgue symbolique du voyage américain de l'Hermione, entamé le 5 juin à Yorktown (Virginie, sud-est). La ministre de l'Ecologie Ségolène Royal et le ministre de la défense Jean-Yves le Drian y ont assisté depuis un bateau des garde-côtes, le "Sturgeon Bay", avant que l'Hermione ne continue pour une boucle sur l'Hudson. Elle devait ensuite jeter l'ancre pour la nuit sur la petite île de Governors island. L'Hermione est une copie conforme du trois-mâts à bord duquel le jeune marquis de La Fayette était venu en 1780 apporter le soutien de la France aux insurgés américains contre l'Angleterre, un an avant la bataille décisive de Yorktown à l'automne 1781. "L'Hermione était venue ici pour que l'Amérique obtienne son indépendance", a rappelé le commandant du trois-mâts Yann Cariou. "On l'y a aidé. On est là pour célébrer cet anniversaire de l'indépendance, il ne peut pas y avoir de symbole plus fort", avait-il ajouté mercredi à l'arrivée de l'Hermione à New York. La frégate, partie de France le 18 avril, était arrivée à Yortktown le 5 juin. Elle avait ensuite remonté la côte Est des Etats-Unis, faisant escale à Mount Vernon près de Washington, Annapolis, Baltimore et Philadelphie, hauts lieux de la révolution américaine. A New York, pendant trois jours de festivités, des milliers de personnes ont pu visiter le majestueux trois-mâts, amarré au pied des gratte-ciel au Pier 15, au sud de Manhattan. Les amateurs d'histoire ont aussi pu redécouvrir l'histoire de La Fayette "l'enfant général", à la faveur d'une exposition au musée de la New York historical society, ouverte jusqu'en octobre. Après les célébrations du 4 juillet, l'Hermione reprend sa route vers le nord. Elle fera encore escale à Greenport, Newport, Boston, Castine, Lunenburg au Canada, avant Saint-Pierre et Miquelon le 23 juillet. Elle retraversera ensuite l'Atlantique direction Brest, où elle est attendue le 10 août, avant son retour à Rochefort à la fin août.

