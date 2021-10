La Havane (AFP). Colombie: une Commission de la Vérité en cas de paix avec les Farc

Le gouvernement colombien et la guérilla des Farc ont annoncé jeudi qu'une Commission de la Vérité sur le conflit colombien serait mise en place en cas de signature d'un accord de paix à l'issue des discussions en cours depuis deux ans et demi à La Havane. "Nous sommes parvenus à un accord pour la mise en place, après la signature d'un accord final (de paix), d'une +Commission pour la Vérité, la Cohabitation et la Non-répétition+, qui sera un organisme indépendant et impartial de caractère extra-judiciaire", a indiqué un communiqué conjoint lu devant la presse par le diplomate cubain Rodolfo Benitez, dont le pays est garant du processus de paix colombien.

