Rennes (AFP). Outreau: les avocats de la défense renoncent à plaider

Les avocats de la défense de Daniel Legrand ont renoncé jeudi à plaider après la réquisition d'acquittement de l'avocat général dans le procès de cet homme, dans le dernier volet de l'affaire de pédophilie d'Outreau, pour laquelle il avait déjà été acquitté en 2005 ainsi que 12 autres des 17 accusés. L'audience doit reprendre vendredi matin avec les derniers mots de l'accusé qui encourt 20 ans de réclusion criminelle pour des accusations d'agressions sexuelles et viols sur enfants qui lui sont reprochés, avant le délibéré des six jurés, quatre femmes et deux hommes, qui devront se prononcer. "Je vous demande" d'acquitter "non parce qu'il y a des doutes mais parce que Daniel Legrand est innocent, parce qu'il n'a rien fait!", a lancé M. Cantero aux jurés. "Après les réquisitions d'acquittement, qui a été requis non au bénéfice du doute mais parce que Daniel Legrand est innocent, nous avons décidé de ne pas plaider", a annoncé à la reprise d'audience Me Hubert Delarue, lisant un texte au nom de tous les avocats de la défense. "A l'avenir, personne ne pourra plus mettre en doute son innocence () il doit pouvoir enfin comme tous les autres acquittés se promener la tête haute", a-t-il ajouté. "Les quatre enfants Delay (violés par leurs parents et un couple de voisins condamnés, ndlr) sont des victimes, comme nous l'avons toujours dit", a-t-il souligné.

