Rennes (AFP). Outreau: Daniel Legrand acquitté, acclamé, mais insulté

Daniel Legrand, l'un des acquittés d'Outreau qui était jugé depuis le 19 mai dans l'un des derniers volets du dossier, a été applaudi vendredi après son acquittement par la cour d'assises des mineurs d'Ille-et-Vilaine, mais aussi insulté à sa sortie par des militants se disant "anti-pédophiles". Daniel Legrand est sorti sous un tonnerre d'applaudissements du Parlement de Bretagne où s'est tenu le procès. Mais alors qu'il lançait: "Justice a été rendue!", il a aussi essuyé des huées et s'est fait traiter de "violeur" par des militants dont certains entourent depuis le début du procès les enfants Delay, violés dans leur enfance par leurs parents et un couple de voisins qui ont été condamnés dans l'affaire. "Ça fait très plaisir d'avoir été acquitté, j'ai crié mon innocence depuis le début et justice a été rendue", a déclaré l'homme de 33 ans, très ému et le sourire aux lèvres. Mais les cris ont redoublé quand sont apparus les avocats de la défense. L'un d'eux, Hubert Delarue, a levé le poing en prenant la parole: "L'affaire d'Outreau trouve son épilogue aujourd'hui dans des cris de haine et de honte". "J'ai une pensée émue pour ces pauvres gosses (les enfants Delay, ndlr) qu'on a instrumentalisés, qu'on a manipulés et qui aujourd'hui sont dans une situation de plus grande difficulté, de plus grande souffrance, car on leur a fait miroiter des choses", a-t-il déclaré. - Jonathan Delay, très digne - "Je regrette que des gens aient invectivé les avocats de la défense: ils ne respectent pas une décision de justice. Cette décision rendue aujourd'hui permet de clore l'affaire d'Outreau, c'est une évidence", a déclaré peu après Patrice Reviron, l'un des avocats de Jonathan Delay. "Je me promenais avec un poids depuis 10 ans et je l'ai déposé à la barre", a déclaré, très digne, Jonathan Delay. "C'est la règle du jeu, c'est comme ça, je me dois de l'accepter, ce n'est pas un échec, je repars la tête haute, la justice a tranché, c'est comme ça", a-t-il ajouté. "Même si la justice n'a pas été favorable pour moi, je souhaite (à Daniel Legrand, ndlr) de réussir et j'espère qu'il souhaite que je réussisse et que je m'en sorte un jour, autant que moi je lui souhaite", a-t-il affirmé. La cour a suivi les réquisitions de l'avocat général qui avait réclamé un acquittement parce que Daniel Legrand "est innocent, parce qu'il n'a rien fait!". - 'Il n'y a plus d'Outreau'- "Cet arrêt n'est pas rendu au bénéfice du doute", a souligné Me Delarue. "Le dossier d'Outreau est clos, il est fermé () Ils pourront dorénavant, les +13+ (acquittés, ndlr), marcher dans la rue. C'est terminé il n'y a plus d'Outreau, pour plus personne", a ajouté son collègue de la défense Frank Berton. Treize des 17 accusés de cette affaire, parmi lesquels Daniel Legrand et son père, mort en 2012, avaient été acquittés en 2004 et 2005 à l'issue de ce qu'on a surnommé le "fiasco judiciaire d'Outreau". Mais Daniel Legrand avait été renvoyé devant les assises pour une période où il était en partie mineur, seules les accusations portant sur sa majorité ayant été jugées lors des deux précédents procès. C'est l'association Innocence en danger qui, en 2013, a tenu à rappeler cet "oubli" au parquet général de Douai, à quelques semaines de la prescription, entraînant la tenue de ce nouveau procès qui a semblé une "redite" des deux précédents.

