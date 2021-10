Rennes (AFP). Procès Outreau: Daniel Legrand de nouveau acquitté

Daniel Legrand, l'un des acquittés d'Outreau qui était jugé depuis le 19 mai dans l'un des derniers volets du dossier, a été acquitté vendredi par la cour d'assises des mineurs d'Ille-et-Vilaine, suivant les réquisitions de l'avocat général qui avait défendu "l'innocence" de l'accusé. "A l'ensemble des questions sur la culpabilité de Daniel Legrand il a été répondu non", a déclaré le président de la cour, Philippe Dary, à l'issue d'un peu plus de cinq heures de délibération. L'ambiance dans la salle d'audience est restée sereine à l'exception de quelques applaudissements et aussitôt, la mère et les deux soeurs de Daniel Legrand l'ont rejoint pour s'asseoir à ses côtés dans le box des accusés, qu'il n'est plus.

