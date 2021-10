Gémenos (France) (AFP). Hollande aux ex-Fralib: je vous condamne à réussir

François Hollande, en visite jeudi aux ex-Fralib à Gémenos (Bouches-du-Rhône), a "condamné à réussir" les employés de la nouvelle société coopérative ouvrière provençale de thés et infusions, reprise par ses salariés au terme d'un long conflit social, soulignant le caractère exemplaire de leur lutte pour sauver et maintenir leur activité en France. "Vous n'avez pas le droit d'échouer", a ajouter le chef de l'Etat, venu dévoiler le nouveau logo de la coopérative qui porte désormais le nom de Scop-Ti (comme thé et infusion), après avoir présidé, jeudi matin, la réunion de la Med COP à Marseille (forum de la société civile méditerranéen). A son arrivée sur le site, François Hollande a lu le nouveau slogan du producteur de thé et infusion "Scopti engagé sur l'humain, engagé sur le goût" et prononcé un discours, entouré de salariés. Scop-Ti, c'est "l'histoire d'une lutte, d'une volonté d'un espoir", a déclaré le président de la République, en référence au 1.336 jours de lutte des employés face au géant Unilever, ajoutant "quant c'est possible il faut qu'il y ait un chemin comme le votre", pour souligner le caractère exemplaire de leur combat. Le 28 septembre 2010, le groupe anglo-néerlandais Unilever avait annoncé la fermeture du site pour transférer la production des thés Lipton et des infusions de l?Éléphant, une marque créée en 1896 à Marseille, à Bruxelles et en Pologne, ce qui impliquait la suppression des 182 emplois. 76 salariés décidaient en septembre 2012 d'occuper l'usine, jour et nuit, résistant à plusieurs tentatives d'expulsion, assurant des tours de garde pendant les vacances par crainte d'un déménagement des machines. Cette entreprise "est devenue votre entreprise", a lancé François Hollande aux salariés : "vous êtes maintenant les responsables et c'est un combat qui est engagé pour vous faire gagner" "Vous avez obtenu des soutiens mais c'est vous qui avez gagne la partie", a souligné le chef de l?État : "j'ai voulu vous soutenir sans jamais vous donner des illusions". François Hollande était allé à Gémenos pendant la campagne des primaires présidentielles le 22 août 2011. En février 2012, il a participé à un meeting de soutien aux Fralib à Paris. Et il les a reçus à l?Élysée au début de son mandat le 31 août 2012. "Nous vous soutiendrons encore", a-t-il promis s'engageant à faire "la promotion" de la marque : "ça tombe bien, le Premier ministre aime le thé!", a-t-il plaisanté. François Hollande a ensuite entamé une visite de l'usine après avoir revêtu la blouse verte de la scop et dégusté l'un des premières boite sortie de l'usine, le fameux "1.336". Le président a assisté a la signature de réembauche de trois salariés dans la nouvelle structure, portant l?effectif de 24 à 27, le directeur du site , Marc Décugis, précisant ensuite qu'ils devraient être une cinquantaine en 2016.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire