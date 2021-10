Bruxelles (AFP). Offensive en Ukraine: l'UE dénonce la plus grave violation du cessez-le-feu

L'Union européenne a dénoncé jeudi l'"escalade" des combats la veille dans l'est de l'Ukraine, estimant qu'il s'agit de "la plus grave violation" du cessez-le-feu instauré en février, qui risque d'enclencher "une nouvelle spirale de violences". "Les violents combats autour de Mariinka, près de Donestk dans l'est de l'Ukraine hier, constituent la plus grave violation du cessez-le-feu () depuis février", a dit une porte-parole du service diplomatique de l'UE, Maja Kocijancic, lors d'un point de presse. "L'escalade d'hier a suivi le mouvement d'une grande quantité d'armes lourdes vers la ligne de contact par les séparatistes" prorusses qui a été rapporté dans la nuit par les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), a-t-elle souligné. Cette flambée de violences a fait 24 morts en 24 heures. Les rebelles ont nié toute implication dans ce que Kiev a décrit comme une "offensive majeure" de leur part, se disant avoir été obligée de riposter pour tenir ses positions. La Russie, accusée par l'Ukraine et par les Occidentaux de soutenir et d'armer les séparatistes prorusses, a pour sa part dénoncé des "provocations" ukrainiennes. Elle s'est aussi dite préoccupée quant à l'avenir des accords de Minsk 2, signés le 12 février. Dans un rapport publié mercredi soir, l'OSCE a indiqué avoir observé le "mouvement d'un grand nombre d'armes lourdes dans les territoires contrôlés par la République populaire de Donetsk, généralement vers l'ouest de la ligne de front, près de Mariinka, avant et durant les combats". "Ces combats risquent de déclencher une nouvelle spirale de violences et de souffrances humaines", a estimé Mme Kocijancic. "Pour nous, le cessez-le-feu doit être pleinement respecté et toutes les armes lourdes retirées (de la ligne de front, ndlr) et conservées dans des sites de stockage ouverts à des vérifications régulières par les moniteurs de l'OSCE". "La mise en oeuvre des accords de Minsk engageant toutes les parties ne peut réussir que sur cette base", a-t-elle martelé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire