La métamorphose de Laurent Ournac avec - 45kg sur la balance !

Le Versaillais qui joue le rôle du propriétaire du camping Paradis, Laurent Ournac alias Tom Delormes dans la série n'est plus du tout le même homme depuis plusieurs semaines.

Il a fondu comme neige au soleil après avoir suivi un régime alimentaire et avoir pratiqué une activité physique régulière. Les progrès ont payé et lorsque nous comparons son allure avant sa cure et après, les résultats sont tout simplement...bluffant.

Sa compagne Ludivine et sa petite fille Capucine doivent être fier de cette transformation, et il est clair qu'à l'approche de l'été, ce genre de comportement devrait en inciter plus d'un(e) à se reprendre en main.