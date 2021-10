Kiev (AFP). Ukraine: au moins 24 morts dans des combats dans l'est prorusse

Au moins 24 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures dans l'est de l'Ukraine, où les rebelles prorusses ont lancé une "nouvelle offensive majeure", selon Kiev, près de Mariinka, à une vingtaine de kilomètres de Donetsk, selon des bilans des autorités ukrainiennes et des séparatistes jeudi. Selon un représentant de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Edouard Bassourine, cité par l'agence officielle des séparatistes, 14 rebelles et 5 civils ont été tués dans le regain des violences. De son côté, Iouri Birioukov, un proche conseiller du président ukrainien Petro Porochenko a fait état de cinq soldats tués sur sa page Facebook.

