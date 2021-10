Washington (AFP). Etats-Unis: 51 laboratoires concernés par l'envoi par erreur de bacilles mortels

Le Pentagone estime désormais que plus de 50 laboratoires ont reçu par erreur des bacilles actifs de la maladie du charbon expédiés par un laboratoire militaire, a indiqué mercredi le secrétaire adjoint à la Défense, Bob Work, lors d'une conférence de presse. "Cinquante-et-un laboratoires, dans 17 Etats américains et le District de Columbia, et trois pays étrangers ont reçu des échantillons" susceptibles de contenir des bacilles vivants, et ce nombre peut continuer à augmenter, a déclaré M. Work, soulignant qu'il n'y avait toujours "aucun risque identifié" pour la santé publique.

