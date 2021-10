Jianli (Chine) (AFP). Naufrage en Chine: tentative désespérée de retrouver de nouveaux survivants

Les sauveteurs chinois ont entrepris mercredi de découper la coque retournée du bateau de croisière qui a chaviré lundi dans le fleuve Yangtsé avec plus 450 personnes à bord, dans une tentative désespérée de retrouver de nouveaux survivants. Seuls 14 survivants au total avaient été retrouvés mercredi, ainsi que 26 corps, certains repêchés à une cinquantaine de kilomètres en aval sur le cours du fleuve. Les recherches s'étendent désormais jusqu'à la ville de Wuhan (centre), 220 kilomètres en aval du naufrage. L'agence officielle Xinhua (Chine Nouvelle) a indiqué que les équipes dépêchées sur place avaient entrepris de découper la coque retournée. Celle-ci qui est échouée par 15 mètres de fond et émerge, devait aussi être soutenue par des grues avec des cables d'acier pour la stabiliser. "Le navire a sombré en un très court laps de temps, et il pourrait y avoir de l'air piégé dans la coque", a déclaré Li Qixiu, de l'Université d'ingenierie navale, cité par l'agence. "Cela signifie qu'il pourrait encore y avoir des survivants", a-t-il ajouté, selon Xinhua. Une centaine de plongeurs se sont également efforcés de fouiller l'épave du Dongfangzhixing ("Etoile de l'Orient"), malgré les courants et la faible visibilité. - L'espoir d'un "miracle"- "J'espère un miracle", a déclaré un résident de la ville de Chongqing dont le père était employé sur le bateau depuis 10 ans, selon le quotidien China Daily. La plupart des passagers étaient des retraités qui se sont retrouvés piégés à l'intérieur du navire ou emportés par le fleuve. L'Etoile de l'Orient a chaviré en moins de deux minutes lundi soir sous un violent orage, avec 456 personnes à son bord, selon un dernier décompte officiel incluant passagers et membres d'équipage. Aucun ressortissant étranger n'a été mentionné. Les services de la météo chinoise ont assuré que le drame avait été provoqué par le passage d'un petite tornade, accompagnée de vents de plus de 110 km/h, durant 15 à 20 minutes. "Un phénomène rare, qui se produit environ tous les cinq ans", a indiqué une responsable du Bureau d'Etat à la météorologie (BEM) lors d'une conférence de presse tenue à Jianli. Aucune mention du nombre de victimes n'a été faite durant cet exercice de communication des autorités, où aucune question n'a été autorisée. Sauvés tous les deux, le capitaine et le chef mécanicien, qui ont déclaré eux aussi que le bateau avait été pris dans une "tornade", étaient interrogés par la police pour les besoins de l'enquête. Le navire assurait la liaison entre deux anciennes capitales chinoises, Nankin (est) et Chongqing (centre), avant de couler dans la région de Jianli (province du Hubei). - Colère des familles -

