Paris (AFP). Grèce: à quelques jours, voire quelques heures d'un possible règlement, selon Hollande

François Hollande a affirmé mercredi que l'Europe et les institutions internationales étaient "à quelques jours" voire "quelques heures" d'un "possible règlement" pour la Grèce, lors d'une réunion de l'OCDE à Paris. "Nous sommes à quelques jours, je ne veux pas même dire à quelques heures d'un possible règlement", a dit M. Hollande soulignant que "trop demander à la Grèce serait empêcher le retour d'une croissance" dans ce pays "mais ne rien lui demander ou pas assez aurait des conséquences sur l'ensemble de la zone euro" qui doit également "trouver les conditions de sa stabilité". "Tout doit être fait dans des conditions qui respectent le peuple grec mais qui respectent aussi les règles que l'Europe s'est donnée pour qu'une solution puisse être négociée durablement", a plaidé le président français. Rappelant qu'une réunion devait avoir lieu ce mercredi soir entre le président de la commission européenne Jean-Claude Juncker et le Premier ministre grec Alexis Tsipras, M. Hollande s'est dit "convaincu que les pays européens auront à coeur de faciliter cette négociation qui doit également associer la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI)". La rencontre Tsipras/Juncker sera "une première discussion" et ne débouchera pas sur un accord entre Athènes et ses créanciers, a prévenu mercredi un porte-parole de l'exécutif européen.

