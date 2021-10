Paris (AFP). Grèce : nous sommes à quelques heures d'un possible règlement, selon Hollande

François Hollande a affirmé mercredi que l'Europe et les institutions internationales étaient "à quelques jours" voire "quelques heures" d'un "possible règlement pour la Grèce", lors d'une réunion de l'OCDE à Paris. "Nous sommes à quelques jours, je ne veux pas même dire à quelques heures d'un possible règlement", a dit M. Hollande soulignant que "trop demander à la Grèce serait empêcher le retour d'une croissance" dans ce pays "mais ne rien lui demander ou pas assez aurait des conséquences sur l'ensemble de la zone euro".

