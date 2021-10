Sortir dans l'Orne : mercredi 3 juin

Aujourd'hui, la CCI d'Alençon organise un job dating de l'alternance. Au programme : 200 offres de contrat en alternance, des entreprises et des organismes de formation venus pour recruter et des ateliers. Rendez-vous, ce mercredi, à la Halle au Blé d'Alençon de 14h à 17h.



Vendredi, la Communauté de Communes de La Ferté-St Michel organise un marché du terroir sous le marché couvert de la mairie. De nombreux producteurs seront présents avec des produits variés : fruits et légumes, épices, biscuits, fromages, pain ou encore des plantes aromatiques. Seront présents également des artisans d'art. C'est ce vendredi de 16h à 20h à La Ferté-St Michel.



Vendredi, rendez-vous à la fête de la zik à Saint-Bomer-les-Forges. Retrouvez plusieurs groupes de la scène locale en concert. La fête de la zik c'est un événement gratuit, ce vendredi, à Saint-Bomer-Les-Forges. Rendez-vous à partir de 20h30.