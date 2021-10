Sortir dans le Calvados : mercredi 3 juin

Samedi, c'est le lancement de la 1ère édition de Festi'Vire à Vire. Pour l'occasion, Patrick Sébastien donnera un concert gratuit sur la place du château. Rendez-vous, ce samedi, place du château à Vire dés 19h, pour une soirée gratuite.



Samedi, c'est la 11ème édition du pique nique géant à Omaha Beach. Plus de 1500 personnes sont attendues. Venez avec votre panier et dégustez votre repas face à la mer. Un atelier maquillage sera proposé aux enfants. C'est ce samedi à partir de 19h30.



Dimanche, c'est la 5ème édition nationale des journées dédiées au fait main à Caen. Cette journée réunira une vingtaine de créateurs normands dans des domaines variés : objets de décoration, bijoux, jouets, tableaux et bien d'autres choses encore. C'est ce dimanche, de 10h à 18h dans l'église du Vieux Saint-Sauveur et c'est gratuit.