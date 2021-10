26ème salon "art et marine" à Cherbourg

Le 26ème salon "Art et Marine" de Cherbourg est organisé par le service loisirs régional du cercle de la base de défense de Cherbourg. Il est placé sous le thème "La BD et le livre", avec comme invité d'honneur le Cotentinois Frédéric Boudet, créateur du Concombre géant.



Pendant toute une semaine, ses oeuvres et ceux de plusieurs dizaines d'autres artistes seront exposées pour le plaisir de tous. Tous les publics sont invités à voir l'exposition, militaires ou civils, amateurs éclairés ou grand public.



Elle est accessible de 10h à 17h vendredi, samedi et dimanche.

De 10h à 20h lundi, mardi et mercredi

Et de 10h à 12h le dernier jour, jeudi 26 mai.



L'entrée du salon est libre et gratutie, aux locaux du cercle Chantereyne, rue de l'abbaye à Cherbourg.



Ecoutez Mr Dif nous détailler ce salon: